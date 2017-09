et Loïc Farge

publié le 20/09/2017 à 09:55

Le "Couscous Gate" ne passe décidément pas au Front national. Une photo publiée le 13 septembre sur Twitter, montrant Florian Philippot en train de manger un couscous à Strasbourg, déclenche depuis une vague de critiques de la part des ses détracteurs. "Une partie de l'extrême droite ne digère toujours pas ce couscous, et accuse le numéro deux du FN d'être un mauvais Français qui ne respecte pas les produits du terroir", constate Nicolas Domenach.



"Pour avoir dédaigné la choucroute royale en Alsace, certains identitaires forcenés accusent même Florian Philippot d'être un islamo-gauchiste, une mauvaise graine que le parti devrait recracher", poursuit-il.

Invitée de RTL mardi 19 septembre, Marine Le Pen les a qualifiés de "tarés, d'identitaires dingos qui collent la honte" à tout son parti. "Il est vrai que ce Couscous Gate mobilise un tas de pois chiches qui ne se savent même pas que ce plat est privilégié par les Français et, en particulier par les pieds-noirs, qui se retrouvent massivement au Front, parfois pour des couscous ou des méchouis", affirme le journaliste.

Au meilleur couscous de Strasbourg ¿¿ @_LesPatriotes pic.twitter.com/U3NmqM9v4d — Kelly Betesh (@K_Betesh) 13 septembre 2017

"Mais on peut se demander aussi si tous ces 'crétins' n'ont pas été enfantés par la crétinerie identitaire, dont le FN est complice et qui me reste, elle, sur l'estomac", ajoute Nicolas Domenach, qui dénonce "le repli fou sur une pureté nationale qui n'existe pas".