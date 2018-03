FN : Damien Philippot quitte le parti pour rejoindre son frère

L'ancien vice-président du Front National Florian Philippot et son frère Damien.

publié le 29/09/2017 à 10:00

Floiran Philippot avait quitté le Front National avec pertes et fracas le 21 septembre, après des semaines de tension au sein de la direction du parti. L'ancien bras droit de Marine Le Pen, qui a annoncé que son mouvement Les Patriotes devenait une formation politique, est suivi par une partie des élus frontistes.



Parmi eux, Florian Philippot compte notamment de la famille : après son père Daniel, conseiller régional des Hauts-de-France, c'est au tour de son frère de rejoindre Les Patriotes, selon Le Point et Le Figaro. Damien Philippot, plus discret sur le plan médiatique, a lui aussi fait le choix de quitter les bancs du Front National pour celui du mouvement de son frère.

Il avait quitté l'institut de sondages pour lequel il travaillait pour rejoindre l'équipe de campagne de Marine Le Pen en 2017. Au cours de l'été, il était également devenu assistant parlementaire de la président du FN. Interrogée à ce sujet, Marine Le Pen avait déclaré sur BFMTV vendredi 22 septembre que la situation était "compliquée, évidemment, pour lui et pour" elle.

Indices de sa probable sécession, Damien Philippot avait récemment changé sa description Twitter pour y mettre un simple "patriote", tout en retweetant un communiqué du FN avec un point d'interrogation.