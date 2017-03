publié le 21/03/2017 à 19:47

François Fillon a mis en relation en 2015 un des clients de sa société de conseil 2F Conseil avec le président russe Vladimir Poutine et le PDG de Total, affirme Le Canard enchaîné dans son édition à paraître mercredi 22 mars 2017. D'après le journal, le député de Paris François Fillon a signé, comme l'avait révélé Mediapart, une convention de lobbying avec le propriétaire libanais de "Future Pipe Industries", Fouad Makhzoumi, pour un montant de 50.000 dollars.



Selon cette convention de sept pages consultée par Le Canard et rédigée en anglais, il s'agit de "jouer les entremetteurs auprès "d'hommes d'influence et responsables dans des entreprises russes, algériennes, gabonaises, ivoiriennes et françaises". "En bon français: Fillon s'engage à présenter au Libanais des dirigeants russes, algériens, gabonais et ivoiriens. Et aussi de grands patrons français (en l'occurrence, celui de Total) susceptibles d'acheter des pipelines", développe Le Canard.

D'après l'hebdomadaire, les rencontres avec Vladimir Poutine et avec le PDG de Total, Patrick Pouyanné (ancien directeur de cabinet de François Fillon quand il était ministre des Télécoms), ont eu lieu lors du forum économique international de Saint-Pétersbourg en juin 2015. L'Agence France Presse n'avait pas réussi à joindre mardi soir l'entourage de François Fillon sur ces nouvelles révélations.

Les compliments de Vladimir Poutine

La société 2F Conseil a été créée par François Fillon le 7 juin 2012, juste avant que débute son mandat de député de Paris le 20 juin 2012. Le code électoral "interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat", ce qui signifie que François Fillon a exercé chez 2F Conseil "en toute légalité", aux termes de ce texte. En réponse aux interrogations notamment de ses adversaires sur d'éventuels "conflits d'intérêts" du fait de cette société, François Fillon avait cité quelques-uns des clients qu'il a conseillés, dont "l'assureur Axa, la société Fimalac et la banque Oddo".



Lors de la campagne de la primaire de la droite, le président russe avait fait l'éloge de l'ex-Premier ministre, voyant en François Fillon "un grand professionnel" qui "se distingue fortement des (autres) hommes politiques de la planète". "Il se trouve que nous avons travaillé ensemble car j'ai été Premier ministre pendant cinq ans et il a été Premier ministre pendant cinq ans", avait alors réagi le candidat des Républicains. "Ce sont les seules relations que nous avons", avait-il alors assuré.