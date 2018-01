et Elizabeth Martichoux

Après Notre-Dame-des-Landes, la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) va-t-elle être le prochain arbitrage brûlant de l'exécutif ? Sébastien Lecornu, secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique auprès de Nicolas Hulot se rend ce 18 janvier sur le site de la centrale alsacienne, dossier auquel la précédente majorité s'était déjà heurtée. La visite du secrétaire d'État durera trois jours.



Invité de RTL ce jeudi 18 janvier, Nicolas Hulot a assuré que le gouvernement était "en train de planifier la transition énergétique. (...) On prend le temps de planifier". Concernant la centrale nucléaire de Fessenheim, plus ancienne centrale française, en activité depuis 1977, le ministre de la Transition écologique et solidaire se fixe un cap à l'horizon 2022.

Interrogé à propos du calendrier, Nicolas Hulot a botté en touche. "Fessenheim sera fermé au moment où Flamanville sera opérationnel, (...) largement avant la fin du quinquennat", a conditionné l'écologiste sans apporter davantage de précisions en termes de dates. L'EPR normand situé dans la Manche, en chantier depuis 2007, a pris beaucoup de retard. Des anomalies, découvertes au niveau du fond de la cuve notamment, ont plusieurs fois reporté sa mise en service.