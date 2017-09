publié le 21/09/2017 à 05:00

Depuis New York où il assiste à l'Assemblée générale de l'ONU, Emmanuel Macron est revenu sur les polémiques suscitées par ses propos sur les "fainéants" ou la "France pas réformable". "Je n'ai jamais dit que la France n'était pas réformable", a rectifié le chef de l'État dans la nuit de mercredi à jeudi 21 septembre. Et de préciser lors d'une conférence de presse concluant son séjour outre-Atlantique : "Je m'amuse avec ce paradoxe, de dire qu'elle ne se réforme pas, elle se transforme".



Et "je n'ai jamais parlé des Français comme des fainéants, je parlais de ceux qui n'ont pas fait de réforme et veulent laisser le monde tel qu'il va, tout ceux qui ont cette posture d'esprit", a-t-il poursuivi, avant de fustiger "les intermédiaires qui sortent les phrases de leur contexte, pas le locuteur" dans un "jeu permanent où le tweet répond au tweet". Une pratique qui conduit inévitablement, selon lui, à la "stérilisation de la parole politique" et à la "langue de bois". Pire, elle ferait le jeu des populismes, car "les seuls qui finissent par parler avec des mots normaux, ce sont les extrêmes".

Il n'y aura aucune complaisance en cas de violences Emmanuel Macron Partager la citation





Emmanuel Macron a ensuite exhorté les journalistes à ne pas se mettre en quête de sensationnalisme : "J'ai tenu ici à l'ONU un discours beaucoup plus important qu'une phrase dans une interview américaine. J'en appelle à une exigence réciproque". Sur la phrase en question tenue sur CNN, où il estimait que la démocratie ne se fait pas dans la rue, "c'est factuel", a-t-il rétorqué.

"Nous avons un cadre démocratique avec des élections et la démocratie ne peut pas être un système qui est bon tant qu'on gagne. D'aucuns ont tendance à considérer qu'il en est ainsi", a-t-il poursuivi. Avant de conclure : "je respecte profondément ceux qui expriment un désaccord légitime, mais il n'y aura aucune complaisance en cas de violences". Les syndicats opposés à la réforme du droit du travail battent à nouveau le pavé et appellent à la grève jeudi 21 septembre.