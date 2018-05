Extrême droite en Italie : "Évidemment, ce sont des fachos", répond Mélenchon

publié le 20/05/2018 à 15:07

"Je ne cesse de répéter qu'il y a danger". Jean-Luc Mélenchon, invité du Grand Jury sur RTL Le Figaro et LCI, a été interrogé, entre autres, sur la situation politique de l'autre côté des Alpes. Les deux mouvements politiques qui y ont gagné les dernières élections législatives : le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite), vont constituer un gouvernement.



"L'Italie est malade à mort de l'Union européenne (...). Toutes les sociétés européennes sont déstabilisées par les politiques imposées par la Commission à toute l'Europe (...). Ces deux partis sont d'abord fondamentalement des partis qui ont un programme économique de droite", explique le leader insoumis.



Alors, quel avenir pour l'Italie ? "Je suis très inquiet", répond Jean-Luc Mélenchon. "Je ne cesse de répéter que dans toute l'Europe, la menace est immense. Parce qu'en Hongrie, c'est déjà des facho, en Autriche, c'est des fachos, en Pologne, ce sont des fachos, en Allemagne, il y en a maintenant qui apparaissent jusque dans le Bundestag et en France, nous en avons eu", détaille-t-il.

Et en Italie, ce sont aussi des 'fachos'? "Évidemment, qu'est-ce que vous croyez que c'est ?", conclut le député, qui accuse le système de les avoir aidé à accéder au pouvoir.