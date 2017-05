et AFP

publié le 24/05/2017 à 10:29

François Hollande avait déclarer l'état d'urgence le 13 novembre 2015, alors que la France était sous le choc après les attentats perpétrés à Paris et à Saint-Denis. Depuis cette date, cette mesure exceptionnelle n'a jamais été retirée. Si l'Élysée avait un temps voulu y mettre fin le 14 juillet dernier, la tuerie sur la promenade des Anglais à Nice a contraint le gouvernement de renoncer à ce retrait.



Et la fin de l'état d'urgence ne semble toujours pas d'actualité. Malgré le changement de présidence et l'arrivée d'Emmanuel Macron, ce dernier compte demander au Parlement sa prolongation jusqu'au 1er novembre.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr