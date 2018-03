publié le 22/03/2018 à 09:41

Oyez, oyez, braves gens ! La langue française sera demain la troisième langue la plus parlée du monde. C'est notre seigneur Macron qui nous le fait mander. Oyez, oyez braves gens ! Sonnez trompettes et battez tambours !



Mais au fait, sera-t-elle encore parlée en France ? On peut s'interroger, en parcourant les rues et les panneaux publicitaires : les "French bank" pour la Poste, les "I love TGV", les "We love technology" pour Bouygues. Sans parler des titres de films américains qu'on ne prend même plus le temps de traduire.

Les départements et les régions elles-mêmes font souvent leurs pub en anglais. Il y a trente ans, un grand philosophe avait fait scandale en déclarant qu'il y a avait "plus d'Anglais dans les rues de Paris que d'Allemands sous l'Occupation". Il n'avait encore rien vu.

Macron lui-même se veut le président de la start-up nation. Quand il vante notre pays auprès des investisseurs internationaux, il leur dit "Choose France".