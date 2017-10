Éric Zemmour : "À droite, les géants ont donné des nains"

publié le 26/10/2017 à 09:38

"Il était une fois un grand parti politique", narre Éric Zemmour. "Ce monument de l'Histoire avait eu dans ses rangs des ministres du général de Gaulle, et même des premiers ministres", poursuit-il. Mais "ces géants ont eu des enfants qui, eux-mêmes, ont eu des descendants. Les lois de la génétique politique sont parfois imprévisibles. Les géants ont donné des nains", conte le journaliste.



"Les géants se demandaient si la France devait abandonner l'Algérie française, sortir de l'OTAN et approuver le traité de Maastricht. Les nains se demandent s'il faut exclure Thierry Solère ou Franck Riester", raille-t-il. "Non seulement les Républicains traitent de sujets dérisoires, mais il n'y a plus personne pour les traiter. C'est la double peine", tempête Éric Zemmour.

Selon lui, s'il y a bien une opposition entre deux droites irréconciliables (entre ceux qui lorgnent vers le FN et ceux qui sont proches de Macron), "ce combat est un jeu de rôles". À ses yeux, "chacun porte un masque avec une mauvaise foi qui n'a d'égal que leur manque de talent".