et Marc-Olivier Fogiel

publié le 24/10/2017 à 19:12

Thierry Solère est médusé. Pendant que le bureau politique des Républicains décidait de son exclusion, pour son attitude pro-Macron à l'instar d'Édouard Philippe et Gérald Darmanin, le député des Hauts-de-Seine a manifesté son mécontentement et son incompréhension au micro de RTL. "Il n'y a aucune raison de procéder à ces exclusions. S'il faut exclure quelqu'un, c'est le président de Sens Commun qui appelle clairement à une alliance programmatique avec l'extrême droite".



L'ancien responsable de l'organisation de la primaire présidentielle de la droite ne comprend pas que la direction LR lui reproche d'être d'accord avec les réformes d'Emmanuel Macron : "Ce sont des mesures que nous avons toujours défendues. Pourquoi voter contre des mesures que j'ai réclamées pendant cinq ans quand François Hollande était président de la République ?"

Thierry Solère rappelle qu'en intégrant Les Républicains, il avait "adhéré" à un parti "qui voulait faire souffler un grand vent de liberté dans la sphère économique" et qui est résolument "pro-européen". Selon lui, ces cases sont justement cochées par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Tout en ayant une certaine bienveillance, il martèle qu'il conserve un esprit critique. "S'il y a des décisions prises par ce gouvernement qui sont absolument contraire à l'intérêt des Français, on le dit", assure le parlementaire, réclamant des autres personnalités politiques LR de faire preuve de "cohérence intellectuelle" et "de modestie".



Quant à la création d'une éventuelle nouvelle formation politique s'appuyant sur le groupe Les Constructifs à l'Assemblée nationale, Thierry Solère explique simplement qu'il est prêt à proposer une "offre alternative aux Français".