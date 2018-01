publié le 10/01/2018 à 08:09

La foire d'empoigne a déjà commencé au Parti socialiste. Le cercle des "Hollandais" disparus est en pleine ébullition. Vous voulez que je vous dise ? C'est pathétique. Cela veut dire que le PS n'a rien compris, qu'il rejoue indéfiniment la même scène. Vous savez, c'est le théâtre d'ombres.



Comme s'il ne s'était rien passé, comme si ce parti n'avait pas été laminé à la présidentielle et aux législatives, il s'apprête à rejouer la guerre des ego. Et pas avec des guest stars : on est plutôt dans les poids légers. Vous avez Luc Carvounas, l'ancien "vallsiste" qui a viré à gauche version Hamon.

Il y a le "Hollandais" Stéphane le Foll qui cherche à faire revivre coûte que coûte le quinquennat de Hollande et qui s'oppose à un autre "Hollandais", Olivier Faure, qui veut, lui, tourner la page du quinquennat Hollande sans le Foll, lui qui a été le chef de cabinet de François Hollande à Solférino. Il faut savoir qu'il n'y a pas entre eux l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette en terme de ligne politique.

Vous avez aussi Julien Dray, pilier du PS depuis trente ans, qui y pense en se rasant, et pas que. Dray, c'est l'ancienne âme damnée de François Hollande. Mais vous avez également d'autres inconnus au bataillon : Rachid Temal, dont on dit qu'on ne fait pas mieux en matière d'apparatchik, et Emmanuel Maurel, un jeune "popéreniste" qui rêve d'incarner le mélenchonisme au PS.

"Game of Thrones" au PS

On aurait pu penser qu'après la déroute, le PS décide d'abandonner ses vieux réflexes et ses vieilles pratiques, de faire son examen de conscience, de se reparler, de réfléchir et de jouer collectif. Non ! Parce que les socialistes sont en permanence en congrès. C'était parfois grotesque à l'époque des "éléphants". Mais ça l'est plus encore chez les éléphanteaux. C'est Game of Thrones au PS.



Cela manque d'héroïne. Najat Vallaud-Belkacem n'est plus du tout dans la course (elle a renoncé). Elle aurait pu avoir ses chances. C'était d'abord la seule femme, jeune. Elle avait une carte à jouer.



Mais voyez-vous, il y a deux types de socialistes. Il y a les socialistes "à l'ancienne", comme Stéphane Le Foll, qui pensent que le parti vaut de se bagarrer. Et puis il y a la nouvelle génération : ceux qu'on a appelé les "bébés Hollande" (qui ont bien profité du quinquennat), mais qui n'ont pas envie de mettre les mains dans le cambouis. Ou bien qui sont plus pragmatiques, moins nostalgiques et qui ont compris que le PS c'est fini. Et qu'il vaut peut-être mieux rester sur le sable à attendre la prochaine vague.