Ils ont hurlé, crié au sacrilège, à l'attentat contre la laïcité, à la République en danger. Pour la première fois depuis longtemps, les deux gauches irréconciliables se sont réconciliés sur le dos d'Emmanuel Macron.



Tous les gardiens du temple laïc, toute l'arrière-cour de la franc-maçonnerie était en ébullition. Le Président avait blasphémé. Il s'était comporté comme un vulgaire Sarkozy. Son discours était d'une plus haute tenue, d'une plus grande élévation spirituelle. Son crime était donc pire.

Macron a beaucoup pêché. Reconnaître que la catholicisme avait une place éminente, et même prééminente dans l'Histoire de France, faire l'éloge de l'oeuvre des chrétiens dans la République, sans ajouter son petit couplet repentant sur les accointances de l'Église avec Vichy ou la contre-Révolution. Enfin, évoquer le rôle spirituel de l'Église sans équilibrer le discours en mettant sur le même plan celui des Lumières, une vraie déclaration de guerre !

Derrière le texte sur le catholicisme, on peut déchiffrer un sous-texte sur l'islam Éric Zemmour





Les catholiques devraient se méfier. Derrière le texte, il y a le sous-texte. Et pas seulement sur les querelles autour de la PMA. Ce n'est pas le catholicisme qui est au cœur des préoccupations d'aujourd'hui. On n'est plus en 1792 ou en 1905.



Le catholicisme est en France une religion déclinante, minoritaire. Il y a de moins en moins de catholiques, mais il y a de plus en plus de musulmans. Derrière le texte sur le catholicisme, on peut déchiffrer un sous-texte sur l'islam.