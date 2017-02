Éric Woerth est l'invité de RTL

publié le 20/02/2017 à 06:40

C'est un sarkozyste qui sera ce lundi 20 février face à Élizabeth Martichoux afin de commenter l'actualité politique, et notamment celle de la campagne présidentielle. Désormais soutien de François Fillon dont il est le responsable du projet économique et social, Éric Woerth n'a pas manqué de montrer qu'il se rangeait derrière l'ancien premier ministre, comme lors de la visite de François Fillon à Compiègne. Le député de l'Oise a par ailleurs fait une sortie remarquée pour fustiger les propos d'Emmanuel Macron concernant la colonisation.



Estimant que si elle avait incontestablement ses "parts d'ombre", elle avait potentiellement "fait progresser un certain nombre de populations", Éric Worth s'est opposé à la notion de "crime contre l'humanité" relevée par Emmanuel Macron lors de sa visite en Algérie. "C'est une page de l'histoire de notre pays, elle a sa grandeur aussi", a déclaré Éric Woerth à propos de la colonisation française à l'antenne de France Info.

