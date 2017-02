publié le 19/02/2017 à 10:11

Après le temps des discours creux, voici venu le temps des polémiques pour Emmanuel Macron. En meeting à Toulon (Var) samedi 18 février, le candidat de "En Marche!" est revenu sur ses propos tenus en Algérie quelques jours plus tôt, en reprenant de Gaulle et maniant l'excuse tel un équilibriste. Le 13 février dernier, dans une interview à un média algérien, il avait comparé la colonisation à des crimes contre l'humanité. La phrase choc a suscité l'indignation des pieds-noirs et des associations d'anciens combattants ainsi que d'une grande partie de la droite et du Front national.



Au micro de RTL ce dimanche 19 février, Mohammed Djafour, président de l'association Génération harkis, a adressé un message à Emmanuel Macron. "Vous avez voulu récupérer un électorat franco-algérien en rabaissant le peuple français, ainsi que les Harkis et le monde combattant en particulier. Vous devriez réviser l'histoire de France, M. Macron." Pour ce fils de Harkis, qui aurait pu lui accorder sa voix à la présidentielle, Emmanuel Macron "s'est tiré une balle dans le pied. Il a fait une énorme erreur stratégique sur le plan politique (...) On entend la même phrase de de Gaulle ? Il a compris qui ? Il n'a pas compris les enfants de la France", conclut-il.