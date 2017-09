GM&S : les forces de l'ordre interviennent pour empêcher l'ouverture du site au public

publié le 17/09/2017 à 07:40

C'est avec surprise que les salariés de l'usine GM&S ont vu débarquer une cinquantaine de policiers et gendarmes sur le site de La Souterraine, dans la Creuse, samedi 16 septembre. La raison de leur venue ? Empêcher les employés d'ouvrir les portes de l'entreprise au public, comme ils souhaitaient le faire pour les Journées du patrimoine, qui ont lieu ce week-end.



Il s'agit simplement de "l'application du droit de propriété", explique la préfecture, qui ajoute que la décision vient du nouveau propriétaire de l'usine, Alain Martineau, le PDG du repreneur GMD. Il "a refusé que son entreprise soit ouverte au public et l'a publiquement indiqué. Il a demandé à l'État de protéger sa propriété. Il s'agit aussi d'une question de sécurité".

Les forces de l'ordre ont finalement quitté les lieux en fin d'après-midi, en même temps qu'une demi-douzaine de salariés qui s'étaient introduits dans les locaux de l'usine, ainsi que la cinquantaine d'autres salariés rassemblés devant le bâtiment. Des employés qui sont toujours dans l'incompréhension. "Ce qui me semble aberrant, c'est que depuis mercredi, ici, il n'y a plus personne de GMD, nous sommes livrés à nous-mêmes et aujourd'hui (samedi, ndlr) on nous envoie les CRS parce qu'on a souhaité ouvrir notre usine pour les Journées du Patrimoine", a déploré Patrick Brun, un élu CGT.



L'entreprise GM&S, toujours à l'arrêt doit reprendre son activité "sous huit jours", "le temps de tout remettre en route", a expliqué le PDG de GMD (Groupe Mécanique Découpage, ndlr), spécialisée dans l'emboutissage, la plasturgie et la fonderie.