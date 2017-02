En meeting à Lyon samedi 4 février, le candidat à la présidentielle a invité les entreprises et les scientifiques américains, opposés à l'administration Trump, à venir s'installer en France.

Crédit : JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP Emmanuel Macron, le 4 février à Lyon (Rhône).

par Marie Demeulenaere publié le 05/02/2017 à 15:51

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'appel d'Emmanuel Macron résonnera-t-il de l'autre côté de l'océan Atlantique ? Alors qu'il était en meeting à Lyon samedi 4 février, le candidat de "En marche!" a lancé une bouteille à la mer, en invitant les entreprises innovantes et les chercheurs américains qui s'opposent à la politique de Donald Trump, à poser leurs valises en France. "A ce titre, je veux ce soir lancer un appel solennel à tous les chercheurs, à tous les universitaires, à toutes les entreprises qui, aux Etats-Unis, se battent contre l'obscurantisme", a-t-il déclaré en référence au nouveau président américain.



Devant 15 000 personnes, Emmanuel Macron a promis protection et liberté de création et d'innovation aux entreprises américaines : "Vous avez aujourd'hui, et vous l'aurez à partir du mois de mai prochain, une terre patrie, ce sera la France", a poursuivi le candidat dans le palais des sports de la capitale des Gaules. Le soutien d'Emmanuel Macron concerne principalement la communauté scientifique américaine, comme l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) ainsi que de nombreux scientifiques, entrés en fronde contre Donald Trump, depuis que des climato-sceptiques ont été nommés à la tête de nombreuses organisations environnementales.



L'invitation d'Emmanuel Macron fait écho à celui du Canada, qui a lui aussi proposé aux déçus de l'élection américaine, de s'implanter sur le sol canadien. Le site du ministère de l'Immigration avait alors connu une affluence record pendant plusieurs jours.