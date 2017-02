Présidentielle 2017 : Myriam El Khomri pourrait soutenir Emmanuel Macron

"L'Obs" laisse entendre que la ministre du Travail pourrait se rallier à son ancien homologue de l'Économie en vue de la présidentielle.

par Clarisse Martin publié le 02/02/2017 à 18:53

Au Parti socialiste (PS), l'unité semble être en voie de déliquescence. Depuis la victoire de Benoît Hamon à la primaire élargie de la gauche et le soutien apporté au vainqueur du bout des lèvres par Manuel Valls, qui a choisi de se mettre en retrait de la campagne de son ex-adversaire, les rangs sont divisés. Une partie des socialistes se met en ordre de bataille derrière leur candidat à l'élection présidentielle, tandis qu'une autre semble tentée par le chant des sirènes du mouvement En Marche ! d'Emmanuel Macron.



Et la ministre du Travail Myriam El Khomri pourrait bel et bien succomber à cet appel, avance L'Obs. En avril 2017, lors du lancement du mouvement de l'ancien ministre de l'Économie, cette dernière déclarait, sur les ondes de RTL, qu'"Emmanuel Macron [était] un atout pour ce gouvernement. Il a beaucoup de créativité." Alors que dans le reste du gouvernement, l'émancipation naissante du locataire de Bercy était beaucoup moins appréciée. Citée par l'hebdomadaire, elle déclare avoir "de l'estime pour lui. Je fais partie de ceux qui l'ont toujours défendu".



Myriam El Khomri goûterait peu la proposition d'abroger la loi Travail qu'elle a portée, et proposée par Benoît Hamon. Mais, raconte toujours L'Obs, la ministre est confrontée à un dilemme. Quitter les rangs du PS et ainsi délaisser la circonscription du XVIIIe arrondissement de Paris, ou rejoindre En Marche !, et se mettre davantage en conformité avec son engagement politique.