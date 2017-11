et Loïc Farge

publié le 16/11/2017 à 07:13

L'ancien président des États-Unis Barack Obama sera de passage à Paris le 2 décembre prochain pour prononcer un discours à l'occasion de la session introductive du septième "Sommet des Napoléons", un réseau d'acteurs de l'industrie des communications parrainé par le PDG d'Orange Stéphane Richard.



Selon les informations de RTL, l'Élysée réfléchit à l'opportunité d'organiser une rencontre à titre personnel entre le chef de l'État français et le jeune retraité de la politique américaine, tout en tâchant de rester le plus discret possible à ce sujet, notamment vis-à-vis de son successeur Donald Trump.

Lors de l'entre-deux tours de la dernière élection présidentielle française, Barack Obama avait appelé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux à voter en faveur d'Emmanuel Macron, opposé dans la course finale à Marine Le Pen.