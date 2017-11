Qu'est-ce que les emplois francs, mis en place par Emmanuel Macron ?

publié le 15/11/2017 à 13:30

C'est une mesure déjà connue des entreprises. Lors de sa conférence de presse pour dévoiler la politique de la Ville mise en place par le gouvernement, Emmanuel Macron a confirmé la création des emplois francs mardi 14 novembre. Du moins, le retour sur le devant de la scène de ce dispositif.



Si le chef de l'État l'a annoncée dans les dernières minutes de son discours, cette mesure n'en reste pas moins prépondérante en vue de soutenir les populations des quartiers populaires. Les emplois francs sont "le pendant indispensable de la lutte contre la discrimination", a-t-il commenté.

Cette initiative sera mise en place et expérimentée, à partir d'avril 2018, dans sept agglomérations : quatre zones intercommunales de Seine-Saint-Denis, le Val de France avec Sarcelles et Villiers-le-Bel, le Grand Paris sud avec Grigny et Évry mais aussi à Marseille, Lille, Angers et Cergy-Pontoise.

Quelles primes pour les entreprises ?

Ces emplois francs ont en effet vocation à lutter contre la discrimination à l’embauche. "Quand une entreprise prend en CDD de plus de deux ans ou en CDI une personne qui vient d’un quartier et qui cherche un emploi, on encourage l’entreprise. On n’aide pas l’endroit, on aide les personnes. On les aide pour être mobiles", a ainsi déclaré Emmanuel Macron mardi 14 novembre.



Ainsi, le dispositif prévoit de verser des primes aux entreprises si elles embauchent des jeunes issus des quartiers populaires. Jusqu'à 15.000 euros pour un CDI (répartis sur trois ans) et 5.000 euros pour un CDD (répartis sur deux ans).

Quels sont les critères ?

Un système qui a été plusieurs fois mis en place mais qui n'a jamais connu un succès notable jusqu'à présent. "On a mis trop de règles, trop de contraintes. Cela n'a pas coûté cher car peu de gens étaient éligibles", a critiqué Emmanuel Macron. C'est pourquoi, le chef de l'État a souhaité épurer au maximum ce dispositif : l'ensemble des demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge, pourront en bénéficier tant que cela concerne des CDI et des CDD de plus de deux ans.

Quels objectifs pour le gouvernement ?

Ce dispositif, budgété à hauteur de 180 millions sur 3 ans, doit permettre l'embauche de 12.000 à 25.000 personnes en emplois francs l'an prochain, selon les chiffres évoqués par l'Élysée.



Expérimentés pendant le quinquennat de François Hollande, les emplois francs avaient été abandonnés en 2014. Alors que le gouvernement avait initialement prévu de financer 10.000 emplois sur trois ans, seuls 250 avaient été signés en raison de critères trop rigides.



Le ministère du Travail a souligné que "les leçons de l'expérience précédente ont été tirées", arguant que "le public cible a été élargi à tout demandeur d'emploi" et que "le montant d'aide a été relevé pour être plus incitatif".