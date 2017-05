publié le 15/05/2017 à 06:00

Donald Trump et Emmanuel Macron s'entretiendront jeudi 25 mai à Bruxelles lors d'un "long déjeuner". Une rencontre lors de laquelle les deux chefs d'État pourront "comparer leurs opinions", a déclaré dimanche 14 mai un haut représentant de l'administration américaine à l'Agence France Presse. Malgré les rumeurs selon lesquelles le républicain aurait préféré une victoire de Marine Le Pen, la Maison Blanche affirme que le jeune président de 39 ans et son homologue américain de 70 ans ne seraient pas des partenaires aussi éloignés que ça.



"Ce sont deux des leaders les plus récents sur la scène internationale", a ainsi affirmé un membre haut placé de l'administration Trump, avant d'assurer que Donald Trump "a été très impressionné par Emmanuel Macron" lors de leur entretien téléphonique.

Même si les deux hommes ne partagent pas forcément les mêmes idées, ils sont tous deux "des outsiders, qui transcendent les barrières politiques traditionnelles", poursuit-il. Toujours selon cette source, l'idée selon laquelle l'hôte de la Maison Blanche soutenait la candidate frontiste était exagérée et uniquement basée "sur un tweet au sujet des frontières" et sur le passage de l'ancienne présidente du Front national à la Trump Tower.



Au sujet de cette visite éclair de Marine Le Pen à New York lors de sa campagne pour l'élection présidentielle française, en janvier, ce membre de l'administration Trump a affirmé que celle-ci n'avait pas rencontré la moindre personne de l'équipe de Donald Trump, et qu'elle avait encore moins rencontré le président élu républicain.