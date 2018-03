publié le 15/03/2018 à 12:10

Les retraités sont invités à manifester, jeudi 15 mars, contre la hausse de 1,7 point de la CSG dont les premiers effets se sont fait sentir en janvier. Emmanuel Macron menace-t-il notre modèle social ? "Oui, en partie", répond Thomas Porchet, économiste français, au micro de RTL.



Ce soutien de Cécile Duflot pendant la primaire écologiste de 2016 constate : le Président "va diminuer les pensions de retraite, il coupe dans l'assurance-chômage : il va retirer 10 milliards tout en étendant l'assurance-chômage à de nouvelles personnes. Les prestations chômage vont être plus faibles et de plus courte durée. Il coupe dans l'assurance-maladie, il a baissé les APL"

Si l'auteur du Traité économique hérétique (Fayard) reconnaît qu'Emmanuel Macron avait annoncé les réformes pendant sa campagne, il déplore que le Président dise que le modèle social "n'ait pas adapté" à la mondialisation.

La casse du modèle social a été expérimentée au Royaume-Uni et aux États-Unis et "on voit le résultat aujourd'hui" avec une explosion des inégalités. "Si leur modèle social n'avait pas bougé, les inégalités seraient 40% plus faibles dans ces pays là." Sur ce point, Emmanuel Macron a répété qu'il souhaitait moderniser le modèle social français pour le sauver.