publié le 05/06/2017 à 09:35

Quarante-huit heures après l'attentat de Londres, le troisième au Royaume-Uni en trois mois, la question de la capacité des démocraties occidentales à lutter contre le terrorisme est posée. Au micro de RTL lundi 5 juin, Cécile Duflot mise sur "le travail de renseignement et de surveillance" et a une nouvelle fois clairement indiqué son scepticisme quant à la prolongation de l'état d'urgence. Le gouvernement d'Édouard Philippe a décidé de le prolonger jusqu'au mois de novembre 2017, soit deux ans après son instauration. "On voit bien que c'est un travail de proximité, de vrais professionnels plutôt que de mise en coupe réglée de l'ensemble de la société qui est nécessaire."



Cécile Duflot poursuit son argumentaire en enfonçant le clou. "Les modalités opératoires de ces attentats montrent bien que (l'état d'urgence) ne sert à rien sinon à empêcher des manifestations. C'est une mesure attentatoire aux libertés publiques mais qui ne nous protège pas des actes terroristes."

Pour celle qui est candidate à sa réélection à Paris, l'état d'urgence est le "contraire" de ce qu'il faut faire face en réponse aux terroristes. "Le principe du terrorisme, c'est d'essayer d'instiller un poison dans tous nos cerveaux (...) Mais la surveillance généralisée, c'est-à-dire l'attaque de nos valeurs démocratiques, c'est aussi un des objectifs des terroristes. Quand nous faisons reculer nos valeurs démocratiques, nous leur donnons une forme de victoire."

Pour montrer sa détermination à lutter contre le terrorisme, Emmanuel Macron accélère son calendrier et précipite la mise en place de la "task force" promise pendant la campagne présidentielle. Un projet de loi sera présenté mercredi 7 juin en Conseil des ministres. Pour Cécile Duflot, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. "Elle existait déjà avant (...) C'est un effet d'annonce. Lors des attentats en France, il y a eu des réunions au sein de l'Élysée. Mettre tout sous l'autorité du président de la République n'est pas une garantie d'efficacité."



