publié le 17/05/2017 à 09:40

"C'est la revanche du livre !", se félicite Nicolas Domenach. "Nous sommes une République des Lettres qui a été bafouée, méprisée, ridiculisée même par le tout à l'image aussi bien que par la technocratie économiste dominante", constate-t-il. "Or la France a l'âme romanesque et le sens du Roman national, ce qu'avait à merveille intégré et exprimé François Mitterrand qui marchait au-dessus de lui-même, mais qui parlait aussi au-dessus de lui-même", ajoute le journaliste, pour qui "cela s'est gâté avec ses successeurs".



"On n'a cessé de dégringoler, de perdre le fil de notre récit commun comme le goût de l'écrit", explique Nicolas Domenach. "Jacques Chirac avait encore de nobles scribes qui travaillaient pour lui, et Nicolas Sarkozy également. Mais aux yeux de ce dernier, seules comptaient vraiment les paillettes, le miroitement de l'écume médiatique", poursuit-il.

"Puis François Hollande, après lui, s'est perdu en confidences journalistiques. Mais c'est un livre de plumitifs qui déjà l'a mis à mal, et un lettré, Emmanuel Macron, qui l'a achevé", analyse le journaliste. "Ce ne sont pas des poignards, mais des stylos qui l'ont poignardé et qui ont pris le pouvoir aujourd'hui", note-t-il.