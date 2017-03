Après Mélenchon, Macron met en doute l'utilité du débat du 20 avril

publié le 28/03/2017 à 17:29

Comme Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron a confié ne pas voir l'utilité d'organiser le débat de France 2 le 20 avril prochain. "Un seul débat à 11 suffira. Pas un débat de dernière minute. Je m'en remets au CSA pour son organisation avec les chaînes", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse ce mardi 28 mars.



Le candidat d'"En Marche !" rejoint ainsi la position adoptée par Jean-Luc Mélenchon quelques heures plus tôt. Le candidat de la "France insoumise" a critiqué la chaîne qui ne "s'est pas demandée si nous sommes d'accord pour mettre en jeu toute notre campagne 48 heures avant le vote, ni ce que nous avions prévu de faire à cette date, ni s'il est décent et conforme qu'une campagne électorale s'achève par un événement auquel il est impossible de répliquer le cas échéant".

Les deux candidats à la présidence de l'Élysée ont débattu ensemble et aux côtés de François Fillon, Marine Le Pen et Benoît Hamon sur TF1 le 20 mars. Selon nos informations, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ont échangé leurs numéros de portable en coulisses. "L'un et l’autre ont trouvé que ce qu'ils racontaient était plus intéressant que ce que racontaient les autres", commentait un proche.

"Je souhaite m'en remettre au CSA concernant l'organisation du débat du 20 avril ainsi que des autres" @EmmanuelMacron #LaMajoritéEnMarche — Jeunes avec Macron (@JeunesMacron) 28 mars 2017