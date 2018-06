Emmanuel Macron est un "réformisme impérieux", juge Alain Duhamel

publié le 29/06/2018 à 06:33

L’année politique s’achève et c’est aussi l’an un du macronisme qui se clôt. Je le définirais d’abord comme un réformisme impérieux. C’est très rare, même sous la Ve République qui pourtant s’y prête.



Il n’y a de comparable que le premier gouvernement, celui de Debré en 1959-1962 : autant de réforme, à un tel rythme, dans autant de domaines différents, mais avec un dialogue réduit au minimum avec les corps intermédiaires.

Le macronisme c’est aussi un présidentialisme résolument gaullo-mitterrandiste. C’est-à-dire la logique la plus verticale de la Ve République. Ça se manifeste dans la réalité, par le fait que c’est le président qui décide et le Premier ministre qui applique entouré d’un gouvernement dans lequel les grands commis de l’État sont aussi nombreux et aussi marquants que les politiques.

La force de Macron, "la faiblesse de ses adversaires"

La troisième chose c’est que c’est un libéralisme social expérimental. On n’a jamais connu ça en France. Cependant, il est déséquilibré. C’est un libéralisme social dont on voit ce qu’il a de libéral, mais très peu ce qu’il a de social.



Aujourd’hui la force politique principale d’Emmanuel Macron, c’est la faiblesse de ses adversaires. Il faut les distinguer : les syndicats eux sont divisés. Les partis classiques comme les écologistes, le PS ou LR, sont tous également en crise d’une manière ou d’une autre. Et il y a les deux mouvements antisystèmes avec les insoumis et le Rassemblement national, mais ils sont aux antipodes.



Pour que quelque chose devienne dangereux il faudrait soit qu’il y ait un rapprochement entre les Républicains et Marine Le Pen, soit un rapprochement entre le style de plus en plus social chauvin de Jean-Luc Mélenchon et celui national populiste de Marine Le Pen.