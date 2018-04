publié le 15/04/2018 à 14:20

En plein conflit social, Philippe Martinez n'a pas mâché ses mots. Alors que la grève à la SNCF semble s’essouffler jour après jour, le secrétaire général de la CGT assure que les cheminots ne lâcheront pas face à la réforme ferroviaire prévue par le gouvernement. "Les cheminots sont déterminés. Leur combat est juste et d'intérêt général", a-t-il déclaré.



La CGT dément dès lors tout affaiblissement de la mobilisation alors que "les solutions proposées ne sont pas les bonnes". Invité du Grand Jury RTL / Le Figaro / LCI, Philippe Martinez dénonce la position du gouvernement sur ce dossier et l'absence totale de "dialogue social". "Je souhaite que le gouvernement écoute et ne soit pas dans une position dogmatique (...) S’il accepte de discuter sérieusement des points importants, ça peut se régler rapidement", assure-t-il.

Dans le cas contraire, la CGT va-t-elle réussir à faire plier le gouvernement ? En cas d'échec des négociations, Philippe Martinez a refusé d'évoquer son avenir à la tête du syndicat alors que son mandat cours jusqu'en mars 2019. "Ce sont les syndiqués qui décideront. C'est un enjeu syndical et non personnel", a conclu le secrétaire général.