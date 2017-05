Emmanuel Macron demandera au Parlement la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre

publié le 24/05/2017 à 11:57

Emmanuel Macron demandera au Parlement la prolongation de l'état d'urgence, qui devait arriver à échéance le 15 juillet, jusqu'au 1er novembre et veut une nouvelle loi pour lutter contre la "menace terroriste", a annoncé aujourd'hui l'Elysée dans un communiqué au surlendemain de l'attentat de Manchester.



"Le président de la République a décidé que le Parlement serait saisi d'une prolongation de l'état d'urgence (instauré après les attentats de novembre 2015 et déjà prolongé à cinq reprises) jusqu'au 1er novembre", déclare la présidence dans ce communiqué publié à l'issue du deuxième Conseil de défense du quinquennat Macron.



"Le Président de la République a demandé au gouvernement de proposer des mesures de renforcement de la sécurité face à la menace terroriste hors état d'urgence afin qu'un texte législatif soit préparé dans les prochaines semaines", ajoute la présidence.



"Pour concrétiser ses engagements", Emmanuel Macron a également "donné des instructions pour la mise en place du centre de coordination des services engagés dans la lutte contre le terrorisme, dont l'organisation sera arrêtée, sous son autorité, par le Conseil de défense et de sécurité d'ici au 7 juin", poursuit la présidence.



Toujours selon l'Elysée, Emmanuel Macron a une nouvelle fois "souligné la solidarité qui unit la France et le Royaume-Uni dans la lutte contre le terrorisme" après l'attentat qui a fait 22 morts dont des enfants, à la sortie d'un concert lundi soir à Manchester (Grande-Bretagne).



"Le Conseil a examiné les moyens d'apporter toute l'assistance possible à l'enquête menée par les autorités britanniques", poursuit la présidence, précisant qu'il "a étudié les implications de cette nouvelle attaque terroriste sur les mesures de protection mises en oeuvre pour assurer la sécurité de nos concitoyens et contribuer à celle de nos partenaires européens".





