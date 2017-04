publié le 18/04/2017 à 09:33

En cette dernière semaine avant le premier tour de la présidentielle, les quatre candidats favoris sentent monter la pression et jettent toutes leurs forces dans la bataille. Chez Emmanuel et Brigitte Macron, on se prépare en couple. "Pourquoi tu fais cette tête Brigitte, qu'est-ce qu'il y a encore ?", demande le candidat d'"En Marche !", imité par Laurent Gerra. "Il y a que je viens de recevoir ton bulletin de notes. Ipsos : 20%, Opinion Way : 21%, BVA : 19% , TNS Sofres : 20%. Tu as baissé partout. Tu ne travailles pas assez !", reproche son épouse, elle aussi imitée par l'humoriste.



"Mais heuuu, c'est les vacances de Pâques ! Et pis, en même temps, c’est pas de ma faute si Bayrou et Hollande me soutiennent? C'est eux qui m’ont fait baisser, ces deux boulets !", se défend Emmanuel Macron. " Ce n'est jamais de ta faute ! Et qu'est-ce qu'il t'a pris de supprimer des meetings, hein ? Mais enfin, regarde les autres, ils arrêtent pas, eux ! Ils finissent leur programme !"; lance son épouse.



"Ouais, je sais, en même temps, c’est des fayots ! Mais ne t'inquiète pas, Brigitte. Avec mon meeting de Bercy, je vais remonter, je vais tout péter !", lance le candidat en s'égosillant. "Oui, ben tu as intérêt parce que compte pas sur moi pour faire encore du télésiège en doudoune. Pourquoi pas du ski nautique en paréo pendant que tu y es !", prévient son épouse.