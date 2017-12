Emmanuel Macron et son labrador Nemo, le 28 août à l'Élysée.

publié le 14/12/2017 à 17:16

Après avoir passé deux ans en cage, Nemo mène désormais une vie de rêve. Le griffon croisé labrador, adopté il y a trois mois par Brigitte et Emmanuel Macron, suscite un certain intérêt des Français. Selon Le Parisien, de nombreux cadeaux arrivent à l'Élysée à destination du canidé présidentiel.



Nemo croule sous les jouets, les colliers ou même de la nourriture. Un jouet en forme de faisan semble être son préféré selon le quotidien. "C’est une vraie vedette. Il reçoit plus de cadeaux que le président lui-même", a affirmé un proche de l’Élysée au Parisien.

Adopté fin août à la SPA, l'animal a mis un certain temps à s'adapter à la vie de palais. "Il n'a pas toujours été très bien élevé, mais ça va beaucoup mieux" a confié un collaborateur d'Emmanuel Macron. Le chien avait notamment uriné sur une cheminée lors d'un rendez vous avec plusieurs membres du gouvernement. La scène, filmé par les caméras de LCI avait suscité l’hilarité du chef de l’État et des membres du gouvernement.