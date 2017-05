publié le 15/05/2017 à 15:20

"Une annonce lamentable". C'est la réaction à chaud d'Alain Duhamel sur RTL après l'annonce aussi attendue que succincte du nouveau premier ministre. Alexis Kohler, nouveau secrétaire général de l'Élysée d'Emmanuel Macron, est apparu comme le veut la tradition sur le perron de l'Élysée pour annoncer le nom du nouveau locataire de l'hôtel de Matignon, Édouard Philippe.



Une annonce attendue par les journalistes depuis la matinée et qui aura finalement été faite en une dizaine de seconde au début de l'après-midi du lundi 15 mai 2017. "C'était lamentable, parce que [l'annonce] est arrivée ridiculement en retard alors que c'est eux-même qui ont fixé l'heure, commentait Alain Duhamel. Le nouveau secrétaire général de l'Élysée, qui paraît-il est très bien par ailleurs, a dit ça avec la veste ouverte, pendouillant de part et d'autre du micro comme si on était dans un bistrot au palais de l'Élysée ! Au palais de l'Élysée !", martelait l'éditorialiste. C'est plus que l'amateurisme, c'est de la négligence".