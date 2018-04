DIAPORAMA - Quelles sont les villes les plus "vertes" du monde ?

publié le 24/04/2018 à 17:39

Parcs, jardins botaniques, zones boisées, golfs... Quelles villes font la part belle à la verdure ? Le 24 avril 2018, le spécialiste du voyage en ligne Travelbird a publié un classement de 50 métropoles du monde en fonction de leurs espaces verts.



C'est Reykjavik, la capitale de l'Islande, qui tient le haut du pavé avec plus de 410 mètres carrés d'espaces verts par habitant. La ville, qui ne compte que 121.000 habitants, abrite notamment l'immense parc Heiðmörk qui s'étend sur 3.200 hectares.

Elle est suivie d'Auckland, l'une des villes principales de Nouvelle-Zélande (357,20 mètres carrés d'espaces verts par habitant) et de Bratislava, la capitale de la Slovaquie (332,99 mètres carrés par habitant).



Paris, capitale du bitume

Première ville française du classement, Marseille arrive en 11ème position avec plus de 111 mètres carrés d'espaces verts. Une place de choix que la ville doit notamment au parc national des Calanques, qui s'étend sur 8.500 hectares entre les communes de Marseille, Cassis et La Ciotat.



Dense et peu réputée pour ses espaces verts, Paris se classe quant à elle 45ème sur 50 avec 10,6 mètres carrés de parcs pour chaque habitant. Elle fait cependant mieux que Tokyo, dernière du classement, qui ne dispose que de 4 petits mètres carrés d'espaces verts par habitant...