Le gouvernement présente son plan pour développer l'économie circulaire

publié le 23/04/2018 à 11:08

Le gouvernement présente aujourd'hui sa feuille de route pour développer l'économie circulaire, un système économique visant à préserver les ressources de la planète et l'environnement en encourageant notamment la réparation et le recyclage.



Le Premier ministre Edouard Philippe, ainsi que la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, en dévoileront le contenu à l'occasion de la visite d'une usine SEB à Mayenne (Mayenne).



Outre la réparation, l'économie circulaire s'appuie sur des pratiques telles que le réemploi et le recyclage, afin de limiter la consommation de matières premières, d'eau ou d'énergie, ainsi que le rejet de déchets.



Le gouvernement doit montrer les pistes retenues pour améliorer la gestion du cycle de vie des produits, de leur conception jusqu'à leur traitement lorsqu'ils deviennent déchet.



Pour élaborer sa feuille de route, le gouvernement s'est notamment appuyé sur des synthèses réalisées par des groupes de travail rassemblant des acteurs concernés par le sujet (professionnels, experts, associations).



Plusieurs pistes sont ressorties de ces travaux, notamment simplifier et harmoniser les règles de tri, ou encore mettre en place un système de consigne sur certains emballages, comme les bouteilles plastiques, les canettes et les piles, afin d'améliorer leur collecte et leur taux de recyclage.



Pour cela, la France pourrait s'inspirer des systèmes ayant fait leurs preuves dans d'autres pays européens comme l'Allemagne ou le Danemark.



Le gouvernement envisageait aussi d'adapter la fiscalité pour rendre l'élimination des déchets plus chère que le recyclage, ce que réclament certaines ONG comme France Nature Environnement.

1 an après, Emmanuel Macron serait-il réélu président de la République ?

1 an après, Emmanuel Macron serait-il réélu président de la République ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

1 an après, Emmanuel Macron serait-il réélu président de la République ? Oui

Non

Ne se prononce pas