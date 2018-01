publié le 14/01/2018 à 14:38

Invité sur le plateau du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI, François Bayrou est revenu sur la tribune défendant "la liberté d'importuner", notamment signée par l'actrice Catherine Deneuve et plusieurs personnalités féminines. "J'ai lu ce texte et je l'ai lu avec un certain malaise", prévient François Bayrou.



Selon le président du MoDem, la plupart des signataires de la tribune "sont fortes, assurées dans la vie, elles ont tout à fait les moyens de remettre en place qui les importunent". Pour autant, l'ancien ministre s'inquiète pour celles qui ne peuvent pas se défendre : "Quand vous êtes une jeune fille qui a 16 ou 15 ans et que vous n'êtes pas assurée de vous-même, parce qu'aucun adolescent n'est pas assuré de soi-même, et que vous êtes ciblée par des types qui recherchent uniquement la satisfaction immédiate de leur propre plaisir, alors vous, vous n'avez pas la liberté de remettre en place. Vous, vous pouvez en être blessée à vie. Vous, vous êtes une proie. Je suis du côté de celles-là", poursuit François Bayrou.

Interrogé sur son ressenti face à ce débat, François Bayrou s'est montré ferme et très clair sur ce sujet : "Je trouve que ce qui s'est exprimé comme humiliation, comme souffrance et comme blessure de long terme dans la vie, doit être entendu. Je n'ai pas d'indulgence pour les comportements de prédateurs ou de harceleurs", conclut-il.