publié le 14/01/2018 à 14:16

"Je ne crois pas une seule seconde qu'il y a eu malveillance, mais il y a eu négligence". François Bayrou n'a pas mâché ses mots à l'encontre de Lactalis. Selon le président du MoDem, la responsabilité incombe bel et bien au géant laitier. "L'État a fait ce qu'il a pu. Les vérifications sont extrêmement présentes", déclare-t-il sur le plateau du Grand Jury RTL / Le Figaro / LCI assurant que l'entreprise était en cause dans cette affaire.



Embourbé depuis un mois dans le scandale du lait contaminé, le PDG de Lactalis est sorti de son silence ce dimanche 14 janvier. Dans un entretien au Journal du Dimanche, il assure dès lors que l'ensemble des victimes vont être indemnisées. "Il n'y a pas de problème de moyens pour le contrôle, c'est la responsabilité de l'entreprise", répond François Bayrou. Et de poursuivre : "Des précautions n'ont pas été prises ou des sauvegardes qui n'ont pas été faites comme elles devaient l'être".

Évoquant un "accident" au sein de l'entreprise, il appelle à une explication mais aussi à une sanction. "Partout où il y a eu faute, il faut qu'il y ait sanction et réparation. C'est la loi et c'est le bon sens. Il faut que la rigueur la plus sérieuse s'exprime", conclut-il.