publié le 11/01/2018 à 11:48

Quand le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'histoire de Randall Hansen, un Canadien, universitaire à Toronto, inconnu du grand public. En 2009, il publie un ouvrage consacré à la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement à la technique mise au point par les Allemands pour éliminer un maximum de civils.



Livre qui connait depuis quelques jours un regain d’intérêt, les ventes explosent. Pourquoi ? À cause du titre : Fire and Fury, comme ce brûlot sur Donald Trump qui est sorti la semaine dernière aux États-Unis.

De très nombreux curieux se sont en effet visiblement trompés en voulant acheter le livre, notamment sur Internet. "Je vais peut-être finir par devoir reverser des royalties à Donald Trump et Steeve Bannon", ironise l'universitaire dans les colonnes du Time, avant d'ajouter plus sérieusement : "Si les quelques personnes qui lisent malgré tout mon livre peuvent prendre conscience de l'horreur de la guerre, eh bien ce sera une bonne chose".

Une tribune qui choque à l'étranger

Les États-Unis où l'on regarde de près la polémique autour de cette tribune signée notamment par Catherine Deneuve. Tribune pour un droit à la drague lourde publié dans Le Monde. Clairement, ça ne passe pas outre-Atlantique. Le New York Times relève ainsi avec dépit le décalage entre l'initiative de la star française et le soulèvement des artistes américains, notamment lors de la cérémonie des Golden Globes dimanche 7 janvier.



The Atlantic y voit lui les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale. "En France, écrit le magazine, si vous donnez des noms, vous avez plus de chances d’être accusé de collabo ou de traite."



Et la presse américaine n'est pas la seule à s'insurger. C'est le cas aussi en Grande-Bretagne, en Allemagne ou encore en Espagne. Le magazine Vanity Fair Espagne regrette ainsi que la signataire du manifeste des 343 appelant à la légalisation de l'IVG ne voit désormais rien de choquant à ce qu'une femme puisse se faire frotter dans les transports en commun.

"Peut-on désirer sans dominer ?"

"Peut-on désirer sans dominer ?", se demande de son coté Philosophie Magazine. Grand dossier sur les relations hommes-femmes et sur ce qui a changé depuis l'affaire Weinstein. Le mensuel a fait appel à quatre femmes philosophes pour comprendre ce qui est en train de se passer et imaginer d'autres voies.



Dossier passionnant qui nous aide à prendre un peu de recul sur cette question. Manon Garcia plaide "pour l'instauration d'un consentement positif, explicite et non tacite". "Aujourd'hui, explique-t-elle, la loi considère qu'il y a eu harcèlement sexuel quand la supposée victime a explicitement dit non. Or, lors d'une agression, l'effet de sidération peut être tel que la victime n'est pas forcement en mesure de dire non".



Elsa Dorlin, professeure de philosophie à l'université paris 8, souhaiterait voir les femmes se former à l’autodéfense. "Elles doivent apprendre à se défendre physiquement." Pas question pour autant d'appeler à une guerre des sexes. Non, la philosophe rappelle que l'idée a déjà fait ses preuves.



"En 1792, les femmes engagées dans la Révolution française avaient réclamé le droit de constituer une Garde nationale armée féminine. On les a présentées comme des folles, des meurtrières, mais c'était pour elles un moyen d'abolir la distinction entre citoyen actif et passif, de sortir du statut mineur de l'individu à protéger".

L'après ZAD hante le gouvernement

À la une de vos hebdomadaires : Emmanuel Macron. Un Macron en noir et blanc derrière des barbelés et ce titre : "Bienvenue aux pays des droits de l'homme". Ça, c'est la Une polémique de l'Obs qui rappelle les heures le plus sombres de l'Histoire.



À la une du Point, tout autre visage. Emmanuel Macron y est présenté en génie, tout droit sorti d'une lampe magique. Et cette question : "la France va-t-elle vraiment mieux ?" Le Point qui rapporte l'inquiétude qui règne en ce moment même au sein du gouvernement quant à l'avenir de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et à l'évacuation de la ZAD.



"Imaginez qu'il y ait un mort. Imaginez que ce soit un gosse, un étudiant de Nantes ou de Rennes ? On fait quoi ?", aurait dit Édouard Philippe lors de la rencontre avec des élus de Loire-Atlantique le 5 janvier dernier. Des élus qui réclamaient l'évacuation de la ZAD manu militari.



Le scénario en tout cas est en train d’être minutieusement étudié dans tous les ministères. C'est ce que rapporte ce jeudi 11 janvier le journal l'Opinion. "Le ministère de la Justice est ainsi prié, écrivent Raphaël Proust et Jean-Jérôme Bertolus, de recenser et d'inspecter les locaux de garde à vue et de mettre à disposition du personnel supplémentaire".



Au ministère de la Santé, les services d’Agnès Buzyn devront eux aussi mettre à disposition des unités de soin non loin de la ZAD, si les affrontements venaient à être violents. Reste à savoir combien de gendarmes seront mobilisés. Des centaines ? Des milliers ? Il a en tout cas été demandé au ministère des Armées d'anticiper les choses et de prévoir leur remplacement au sein de la force Sentinelle.

L'indépendant rachète la discothèque de RTL

Un clin d’œil à Didier Delages, ce disquaire du vieux tour fait ce jeudi 11 janvier la Une de La Nouvelle République. Il vient de racheter la discothèque de RTL : 110.000 vinyles et 72.000 CD. Des disques qui n'avaient plus d'usage.



Comme toutes les radios, RTL ne passe plus de CD ou de 33 tours. La musique est désormais numérisée. Une fois encore le malheur des uns fait le bonheur des autres.