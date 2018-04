publié le 11/04/2018 à 10:18

Ce gouvernement est plein de personnalités compétentes, mais elles n'impriment pas. Elles ne percent pas le mur du son. À commencer par la ministre en charge des Transports, Élisabeth Borne, surnommée "Mille Bornes", mais aussi "Borne-out", tant elle se démultiplie sur tous les plateaux, mais sans imposer une marque autre que techno.



La polytechnicienne et ex-patronne de la RATP ne manque pas d'expertise, et jamais on ne la prendra en défaut. Sinon de rondeurs et d'audace politique. On dira qu'elle n'est que ministre déléguée. Son patron est, en principe, Nicolas Hulot. Et il est où, Hulot ? On dirait la chanson de Stromae Papa où t'es ?

Le ministre de la Transition énergétique est d'une discrétion de violette avant le printemps. Ses amis écologistes le disent très affecté par les attaques personnelles qu'il a subies. Mais il était déjà très discret auparavant. Et ce mal d'expression dont souffre ce gouvernement patapon le dépasse largement.

L'ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin a coutume de dire que ce pouvoir compte une Ferrari (Emmanuel Macron) et des solex. Or comme à part Alain Duhamel et moi peu savent ce que furent les solex iconiques - ces vélos noirs à galets, élégants mais poussifs -, empruntons une autre comparaison à un ex-ministre : "Nous avons une Rolls-Royce à l'Élysée et des 2 CV au gouvernement".

Autrement dit, à part Jean-Michel Blanquer (en charge de l'Éducation) et Marlène Schiappa (à l'Égalité femmes-hommes), il n'y a pas eu de révélations ébouriffantes. On a un gouvernement techno-techno où chacun bosse, mais dans son couloir, en s'efforçant de ne pas faire de vagues. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de couacs ni de "frondeurs", la double hantise d'Emmanuel Macron.

Ces ministres sont tous trop convenables, trop bien élevés, avec trop peu d'ambition. C'est la première fois que je vois un gouvernement où personne ne mord les mollets de son chef dans l'espoir de le remplacer un jour.



Édouard Philippe, parfait dans son rôle de second, ne s'en est pas moins passé une camisole de force, certes en cachemire et pleine d'élégance. Son équipe ? On dirait la patrouille des castors, avec ses scouts et ses jeannettes en jupes plissées. Il manque des pirates, des bons vivants, des canailloux, des ruffians, des rastaquouères.