Nicolas Hulot a décidé de porter plainte contre le magazine "Ebdo"

publié le 12/02/2018 à 19:04

Nicolas Hulot contre-attaque. Le ministre de la Transition écologique a demandé à ses avocats de déposer une plainte en diffamation contre le magazine Ebdo et les journalistes à l'origine d'un article le mettant en cause pour des violences sexuelles. "Nous avons reçu pour instruction, Jacqueline Laffont et moi, de lancer cette procédure en diffamation", a déclaré Me Alain Jakubowicz.



L'article publié par Ebdo relate des accusations de violences sexuelles formulées à l'encontre de Nicolas Hulot. L'auteure de la plainte pour viol, petite-fille de François Mitterrand, a regretté sa médiatisation. Avant même la parution de l'hebdomadaire, Nicolas Hulot avait dénoncé des rumeurs "ignominieuses".



Plus d'informations à venir sur RTL.fr