Découvrez les résultats des législatives 2017 en Guadeloupe

publié le 11/06/2017 à 20:20

Après la présidentielle, voici venu le temps des législatives. Les 47 millions d'électeurs votaient pour désigner les 577 députés qui constituent l'Assemblée nationale. Ils sont pas moins de 7.877 candidats, dont un peu plus de 42% sont des femmes. Comme pour la présidentielle, 50.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour sécuriser le scrutin. Un dispositif renforcé, sur fond de menace terroriste.



En Guadeloupe, comme dans les circonscriptions d'Outre-mer, le vote s'est effectué samedi, soit 24 heures avant la métropole. Sur ce territoire, 4.971 inscrits sont appelés à voter.

Découvrez les résultats en Guadeloupe (971) circonscription par circonscription :



1ère circonscription



Les Abymes, Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Morne-à-l'Eau, Pointe-à-Pitre, Saint-Louis



Le duel de second tour opposera Rosan Rauzduel (DVG) à Olivier Serva, soutenue par La République en Marche.



2e circonscription

Anse-Bertrand, La Désirade, Le Gosier, Le Moule, Petit-Canal, Port-Louis, Saint-François, Sainte-Anne



Le second tour opposera Justin Benin (DVG) à Diana Perran (REM).



3e circonscription



Baie-Mahault, Deshaies, Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-Noire, Sainte-Rose



Au seconde tour de la 3e circonscription, les électeurs devront choisir entre Nestor Luce (DVG) et Max Mathiasin, soutenue par La République en Marche.



4e circonscription

Baillif, Basse-Terre, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau, Gourbeyre, Saint-Claude, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut, Trois-Rivières, Vieux-Fort, Vieux-Habitants



Le duel du second tour opposera Hélène Vainqueur-Christophe (PS) à Aramis Arbau (DVD).