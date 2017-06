Découvrez les résultats des législatives 2017 dans la Drôme

publié le 12/06/2017 à 09:00

Un mois après l'élection présidentielle, les Français étaient à nouveau appelés aux urnes dimanche 11 juin. Les 43 millions d'électeurs votaient pour désigner les 577 députés qui constituent l'Assemblée nationale.





La majorité présidentielle En Marche-MoDem est arrivée dimanche largement en tête du premier tour des élections législatives avec 32,32% des suffrages exprimés, devant la droite LR-UDI-DVD à 21,56% et le FN à 13,20%, selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur publiés lundi à 01H30. La France insoumise et le PCF ont rassemblé 13,74% des voix, et la gauche PS-PRG-DVG 9,51%.

Découvrez les résultats dans le département de la Drôme (26), circonscription par circonscription :





1ère circonscription



Hakim Madi (DIV) 724 2,08%

Aurélie Manini (DIV) 1 197 3,44%

Joris Barrat (DIV) 486 1,40%

Antonin Bonnefoi (DVG) 306 0,88%

Karine Messina-Dautry (LFI) 4 128 11,87%

Mireille Clapot (REM) 10 170 29,24% BALL

Annie Roche (EELV) 1 691 4,86%

Eve Gimenez (PRG) 111 0,32%

Bernard Sironneau (FN) 4 216 12,12%

Marie-Laurence Martin (EXD) 165 0,47%

Dominique Lormier (PCF) 396 1,14%

Adèle Kopff (EXG) 179 0,51%

Pascale Audin (DLF) 477 1,37%

Bertrand Ract-Madoux (LR) 6 559 18,86% BALL

Pierre-Jean Veyret (PS) 3 735 10,74%

Bernadette Thomas (DIV) 240 0,69%





2ème circonscription



Pierre Trapier (PCF) 1 967 4,55%

Alain Terno (EXG) 313 0,72%

Laure Pellier (FN) 8 345 19,29% BALL

Alain Csikel (EXD) 162 0,37%

Aline Fiore (PRG) 119 0,28%

Christian Caracchini (DLF) 655 1,51%

Colette Gros (DVG) 107 0,25%

Alice Thourot (REM) 15 119 34,94% BALL

Franck Reynier (UDI) 6 564 15,17%

Nicolas Barthollet (DVD) 1 710 3,95%

Isabelle Malric (PS) 1 307 3,02%

Roméo D'ercole (ECO) 459 1,06%

Evelyne Khiari (ECO) 617 1,43%

Alexandra Vallon (DIV) 323 0,75%

Danielle Persico (EELV) 1 058 2,45%

Rachel Mahe (LFI) 4 442 10,27%



3ème circonscription



Chantal Bélézy (PCF) 773 1,33%

Paul Berard (LR) 11 287 19,43% BALL

Martine Morvan (EELV) 2 280 3,93%

Norbert Aguera (DLF) 742 1,28%

Didier Thevenieau (LFI) 9 725 16,74%

Brigitte Rousselet (DIV) 371 0,64%

Adeline Kargue (DIV) 4 0,01%

Rachel Reygnier (FN) 7 686 13,23%

Frédéric Amandola (ECO) 411 0,71%

Charly Champmartin (EXG) 307 0,53%

Rodolphe Dejour (DVD) 144 0,25%

Pascale Rochas (PS) 4 440 7,64%

Célia De Lavergne (REM) 19 143 32,96% BALL

Gabriel Lacroix (ECO) 765 1,32%



4ème circonscription



Raphaël Bertrand (DVD) 713 1,54%

Jean-Marc Durand (PCF) 845 1,82%

Alain Lavedrine (DVD) 411 0,89%

Paul Pelardy (DVD) 86 0,19%

Latifa Chay (REM) 10 345 22,34% BALL

Nadia Mana (DVG) 0 0,00%

Dominique Reynaud (EELV) 2 094 4,52%

Monique Bernard (EXG) 385 0,83%

Emmanuelle Anthoine (LR) 9 779 21,12% BALL

Bruno Derly (FN) 8 007 17,29%

Pierre Jouvet (PS) 7 980 17,23%

Martine Cavasse (EXD) 118 0,25%

Emma Ould Aoudia (LFI) 4 922 10,63%

Christine Collonge (DIV) 253 0,55%

Dorothée Roullet (DIV) 367 0,79%