publié le 30/06/2017 à 11:10

La 9 mars 2010, Simone Veil était l'invitée de RTL. Elle déplorait que le Conseil constitutionnel, où elle a elle-même siégé de 1998 à 2007, ne compte plus qu'une seule femme, affirmant ne pas comprendre cette "erreur", au micro du journaliste Jean-Michel Aphatie.



De plus, elle a affirmé ne pas en avoir parlé à Nicolas Sarkozy mais, selon elle, le président de la République de l'époque devait "bien savoir ce qu'on pense, parce que je ne suis pas la seule à le dire, les femmes sont très étonnées, très déçues, et pas seulement les femmes".

Le 18 mars 2010, elle a été officiellement reçue, à l'Académie française, une surprise pour elle à l'époque :

"Je ne m'y attendais pas du tout. Je n'ai jamais été candidate pour y entrer et c'est un grand honneur qui m'a été fait. Et là, alors je peux dire que tous les gens que tous ceux qui y sont, hommes ou femmes, il n'y a pas encore beaucoup de femmes, enfin il y en a".