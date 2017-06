Décès de Simone Veil : "Elle m'a sauvée", raconte Rachida Dati

publié le 30/06/2017 à 21:41

"Ma vie est liée à la sienne." C'est une Rachida Dati bouleversée qui prend la parole au soir de ce vendredi 30 juin, jour de la disparition de Simone Veil, âgée de 89 ans. "J'ai beaucoup d'émotionS, confie-t-elle. J'étais très liée à Simone Veil, ma vie est liée à la sienne, mes combats sont liés aux siens et ses combats à elle m'ont protégée tellement souvent", lance l'ancienne garde des Sceaux.



Plus que politique, la relation qu'entretenaient les deux femmes semble relever du lien familial. "Elle m'a sauvée, elle m'a consolée, elle m'a mise debout, elle m'a aidée, se remémore Rachida Dati qui confie avoir pu compter sur Simone Veil lors du décès de sa mère. Maman est partie, je pensais que je n'allais pas m'en remettre et c'est une femme qui à ce moment-là m'a parlé de sa maman, de sa vie, et ça m'a permis d'être debout. Nous avions un lien extraordinaire", poursuit-elle.

Une robe de magistrat pour deux

Au soir du décès de Simone Veil, Rachida Dati "ne trouve pas les mots". "C'est une femme qui a donné une définition et un sens au mot 'vie'. Quand on connaît son parcours, son vécu, son attachement aux femmes… Vous ne pouviez pas tenir ni résister à l'émotion, aux larmes et au chagrin quand elle parlait de sa sœur, de sa maman, de sa vie, tout cela avec une grande dignité. La France perd aujourd'hui une de ses plus grandes consciences, une de ses plus grandes incarnations à tous points de vue".

L'ancienne ministre a également été aiguillée par Simone Veil dans sa vie professionnelle. "Elle m'a fortement suggéré de devenir magistrat et lorsque j'ai prêté serment, elle m'a offert sa robe, dans laquelle j'ai rendu justice au nom du peuple français", raconte-t-elle. Rachida Dati conservera sûrement la robe de magistrat de Simone Veil longtemps auprès d'elle.