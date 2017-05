Le débat télévisé d'entre-deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, le 3 mai 2017

publié le 04/05/2017 à 15:40

Coups pour coups. Le débat de l'entre-deux-tours disputé par Marine Le Pen et Emmanuel Macron n'avait à peu près rien de cordial. Pendant plus de deux heures trente, les deux candidats se sont livrés à un véritable duel verbal, s'écharpant notamment sur la question du fondamentalisme islamiste. Évocation dont a profité la candidate d'extrême droite pour réitérer ses accusations - déjà formulées auparavant pendant la campagne - selon lesquelles Emmanuel Macron serait soutenu par l'Union des organisations islamiques de France (UOIF), étant à son sens une organisation islamiste.



"En réalité, c'est une association islamiste, qui défend le fondamentalisme islamiste, qui a invité à chacun de ses congrès invite des gens qui sont venus exprimer leur haine des Juifs, leur haine des homosexuels, leur haine des mécréants. Ce sont les faux nez des Frères musulmans. (Ils) n'ont pas l'air de vous déranger. C'est très révélateur et problématique", a tancé la fille de Jean-Marie Le Pen, expliquant qu'Emmanuel Macron à l'Élysée n'éliminera pas "l'idéologie du fondamentalisme islamiste", parce que "vous êtes soumis à eux", lui a-t-elle lancé.

Ce à quoi Emmanuel Macron a répondu qu'il ne connaissait pas les dirigeants de l'UOIF, et que si d'aventure ils menaient "des activités contraires à la loi de la République", il la ferait interdire. Des liens démentis avant le débat par l'UOIF dans un communiqué. "Nous avons du respect à l'égard d'Emmanuel Macron mais nous n'avons pas de liens particuliers avec son mouvement", est-il écrit.

Une fédération d'associations cultuelles

L'UOIF est en fait une fédération regroupant près de 250 associations musulmanes, créée en juin 1983, qui revendique une "lecture (de l'islam, ndlr) dite du 'juste milieu'" sur son site internet, et décrivant sa raison d'être comme une plateforme de coordination, visant à "aider les musulmans de France à vivre et pratiquer leur religion dans la sérénité, la dignité et en harmonie avec leur environnement". Elle est présidée par Hani Ramadan, frère de l'islamologue controversé Tariq Ramadan.



Au début des années 2000, la fédération avait participé, aux côtés de Jean-Pierre Chevènement alors ministre de l'Intérieur, au processus de réflexion qui a conduit à la création du Conseil français du culte musulman (CFCM), dont la naissance a été actée par Nicolas Sarkozy en 2003.