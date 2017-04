L'UOIF est-elle à courtiser ou à repousser pour les différents candidats ?

publié le 14/04/2017 à 21:42

Ils veulent interpeller les candidats à la présidence. Les musulmans de France vont profiter de leur réunion annuelle qui se tient les 15 et 16 avril, au Bourget près de Paris. Musulmans de France, c'est le nouveau nom de la très controversée UOIF, proche des Frères Musulmans. Interpeller les candidats oui, mais pour qui voter ? En 2012, les musulmans de France avaient massivement voté pour François Hollande, mais le quinquennat à déçu.



À quelques jours du premier tour, beaucoup n'ont pas encore choisi le candidat pour lequel ils vont voter au premier tour de la présidentielle. Seule Marine le Pen, qui a demandé la dissolution de l'UOIF, taxée d’islamiste, suscite un rejet global. Les membres de l'UOIF sont-ils à courtiser ou à repousser pour les différents candidats ?



On refait le monde avec :

- Maïtena Biraben, journaliste

- Roland Cayrol, politologue, président du Centre d'études et d'analyse

- Yvan Levaï, journaliste