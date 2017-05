publié le 03/05/2017 à 22:08

"La France, c'est une civilisation ouverte avec des principes généreux, ce n'est pas votre vision des familles, celle que votre père rappelait encore il y a quelques jours de manière indigne". En mettant sur la table le sujet de la famille, faisant référence aux déclarations de Jean-Marie Le Pen concernant l'homosexualité de Xavier Jugelé, le policier tué il y a quelques jours, Emmanuel Macron s'est attiré les foudres de Marine Le Pen, qui a aussitôt enchaîné sur le thème sensible de la gestation pour autrui (GPA).





Lors de ce débat d'entre-deux-tours de la présidentielle, Emmanuel Macron a pourtant affirmé avoir "été très clair sur le sujet. J'ai toujours dit que j'étais contre", a-t-il expliqué. "Oui mais vous êtes d'accord pour que les GPA qui ont eu lieu à l'étranger, on les entérine sur le territoire national, c'est-à-dire que vous êtes en train de créer des filières de GPA à l'étranger", a fustigé la candidate du Front national. "C'est aussi ignoble sur le plan de la commercialisation du corps humain mais également particulièrement cynique et hypocrite", a-t-elle poursuivi.

Après avoir dit une seconde fois qu'il était "totalement" opposé à la GPA, Emmanuel Macron s'est attaqué à son adversaire : "Quand vous avez un enfant sur le sol français, vous, vous préférez le laisser sans droits, ça correspond à votre vision de l'humanité, mais ça n'est pas la mienne. Moi je crois en la générosité de l'humanité et dans des principes", a lancé le leader du mouvement "En marche !" à Marine Le Pen. "Je suis contre le fait qu'un enfant qui n'a rien demandé à personne et qui naît à l'autre bout du monde subisse cela", a-t-il poursuivi.



"Il peut bénéficier d'une tutelle !", réplique la candidate du Front national. "Avec vous il aura la tutelle et il pourra mourir dans la rue, parce qu'il n'aura plus l'AME (Aide médicale d'état, que Marine Le Pen veut supprimer, ndlr) et qu'il n'aura pas la nationalité française. Vous avez un projet de société formidable !", a conclu avec ironie Emmanuel Macron.