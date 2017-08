Darmanin et Lecornu annoncent vouloir porter plainte contre "Mediapart"

publié le 16/08/2017 à 13:11

Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu ont annoncé, sur Twitter, vouloir porter plainte contre Mediapart, ce mercredi 16 août. Quelques instants auparavant, le site avait publié un article dans lequel il indique que le ministre des Comptes publics et le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, seraient en vacances "en Corse chez un ex-trafiquant de drogue".



Selon les informations de Mediapart, ils auraient loué une villa de 180 mètres carrés à 4.000 euros la semaine. Ce choix de location est "troublant" car "la maison appartient à Christelle Godani, miss Corse 1993 et surtout compagne de Gilbert Casanova, l'ancien président de la chambre de commerce d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, lourdement condamné par la justice". Les membres du gouvernement ont été "chaleureusement" accueillis par les propriétaires à leur arrivée.





Diffamés dans un article de Mediapart nous déposons plainte avec @SebLecornu. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 16 août 2017

Gilbert Casanova a été condamné en mars 2005 à trois ans de prison ferme pour abus de biens sociaux et banqueroute frauduleuse. "Propriétaire d’une importante société de concession automobile, il avait détourné 2,5 millions d’euros pour financer un train de vie somptueux", raconte Mediapart. Sa deuxième condamnation sera prononcée en décembre 2010 par le tribunal correctionnel de Marseille. Il écope huit ans de prison ferme pour avoir été "'le chef d'orchestre' d'un trafic de cannabis à grande échelle entre le Maroc et la France".



De son côté, Sébastien Lecornu "tombe des nues !" en apprenant la nouvelle. "Cette villa a été louée par des amis de l'Eure, avec qui nous partageons les frais de location. Je ne connais pas les propriétaires. Je dors et je bois du rosé, je commence juste à déconnecter", indique le secrétaire d'État contacté par le site. Quant à Gérald Darmanin, il déclare : "Si la police nous avait dit de ne pas y aller, j'aurai évidemment suivi le conseil. Je viens du Nord, je ne suis pas au courant des subtilités corses".



Une source policière indique que "dès le 21 juillet, nous avons allumé les warnings et alerté la préfecture de Corse-du-Sud. Comme personne ne réagissait, le directeur adjoint du cabinet du premier ministre, Thomas Fatome, a été prévenu par un appel privé, le 8 août. Mais visiblement, personne n’a déconseillé au ministre de séjourner à cet endroit… C’est incompréhensible !"