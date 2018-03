Gouvernement : Gérald Darmanin, un sarkozyste comparé à Jérôme Cahuzac

publié le 26/09/2017 à 11:00

Ce matin, plongeons nous dans l'entourage du Président. Avec le portrait d'abord de celui qui gère le budget de la France - ce n'est pas rien - Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics. C'est lui qui présentera mercredi 27 septembre le premier budget de l'ère Macron. Gérald Darmanin est aussi le plus jeune ministre du gouvernement, la vedette de la nouvelle majorité. Voilà comment le présente Libération, qui lui consacre ce matin deux pages.



Le journal dresse le portrait assez hallucinant de l'enfant prodige du sarkozysme, devenu en quelques semaines le chouchou des députés de La République En Marche. Sa méthode ? Tirer d'abord à boulets rouges sur ses anciens camarades des Républicains. L'un d'eux d'ailleurs, s'agace : "des ralliés à Macron, c'est le seul qui joue les bravaches et nous tape dessus".



Gérald Darmanin soigne par ailleurs ses nouveaux amis. À peine déclarés vainqueurs, les élus de la nouvelle majorité ont vu s'afficher ce message sur leurs smartphones : "Bonjour, c'est Gérald Darmanin. Bravo pour ton élection. Appelle-moi quand tu veux."



Un sarkozyste comparé à Cahuzac

Pas le genre de proposition lancée en l'air. Non, depuis, le ministre reçoit régulièrement les députés en personne dans son bureau. Debout devant un paperboard, il leur a même fait, début septembre, la pédagogie du projet de loi de finances qui sera présenté demain. Gérald Darmanin explique d'ailleurs à Libé qu'il a parfaitement compris l'importance stratégique du poste qui lui a été confié. Le budget, il n'y pas meilleure école, voilà ce que lui avait expliqué Nicolas Sarkozy, qui lui-même avait été tout jeune titulaire du poste sous Édouard Balladur.

Alors, Gérald Darmanin aura-t-il le même avenir ? On verra ça, d’autant que certain le compare plutôt à un autre de ses prédécesseurs, Jerôme Cahuzac. Pour l'ex-socialiste Arnaud Leroy, désormais membre de la direction de La République En Marche, ils ont tous les deux "la même éloquence, la même suffisance, la même arrogance" ajoute Michel Sapin. Ça promet.



On parlait à l’instant de Nicols Sarkozy, et bien l'ancien président est à la manœuvre et reçoit tous les candidats à la présidence des Républicains. "Pour la présidence de LR, passez par la case 77 rue de Miromesnil" titre ce matin L'Opinion, qui passe en revue les rendez-vous prévus et passés. "Il a marqué l'histoire de la droite, son avis, son regard, le poids qu'il peut avoir, comptent toujours" explique sa conseillère. Pas sûr pour autant qu'il prenne position officiellement.



L'Opinion qui nous décrit ce matin un Emmanuel Macron déterminé, tel un bulldozer qui ne veut rien lâcher. Le Figaro s’intéresse lui à Brigitte Macron. Dans son supplément, des écrivains livrent ce matin leur vison de celle qui est aussi prof de lettres.