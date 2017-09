publié le 03/09/2017 à 21:05

Cessions d'actifs ou privatisations d'entreprises ? Le gouvernement semble ne pas être sur la même longueur d'onde. Édouard Philippe a rectifié le tir dimanche 3 septembre, après les propos de Bruno Le Maire, évoquant des privatisations à venir "dans les prochaines semaines".



Le Premier ministre a confirmé que l'État allait "céder des parties de capitaux" qu'il détient dans des entreprises, mais sans employer le terme de "privatisation", utilisé par le ministre de l'Économie. À la question : "Ce ne sera pas forcément 100%" qui seront cédés ?, Édouard Philippe répond : "Vous avez tout compris". Ces cessions se produiront "au rythme et aux conditions les plus intéressantes pour l'État, pour alimenter des fonds qui serviront à financer l'innovation et la recherche", a-t-il précisé lors de l'émission Questions Politiques de franceinfo/France Inter/Le Monde.

Pour le chef du gouvernement, il n'y a pas de fausses notes : "Je suis exactement sur ma ligne", assure-t-il et de préciser même, "comme c’est moi qui la formule, c’est la ligne du gouvernement !". Édouard Philippe s'est cependant refusé à donner des précisions chiffrées sur les cessions ou leurs dates. Ces opérations doivent servir à financer en partie le fonds innovation, auquel l'État destine 10 milliards d'euros.