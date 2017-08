publié le 28/08/2017 à 08:15

Le gouvernement multiplie les actions à destination des salariés. Invité de RTL, Bruno Le Maire reconnaît qu'il y a "une impatience française et des Français, qui veulent une transformation en profondeur de leur économie, de leur modèle social". Le ministre de l'Économie explique "comprendre parfaitement cette impatience" et "la seule réponse, c'est l'action immédiate". Le patron de Bercy annonce que "dès cet automne, pour janvier 2018, prendre des décisions qui vont avoir directement un impact sur la vie quotidienne des Français".





Il détaille ainsi trois mesures à destination des salariés. La première mesure concerne leur fiche de paie. "Dès janvier 2018, les salariés auront une meilleure feuille de paie. Ce sont des décisions concrètes. Ce sera un bénéfice pour les salariés qui sont au niveau du SMIC. Nous le faisons en deux temps parce qu'il faut tenir les comptes publics". Il fait ainsi référence à l'annonce de la hausse de la CSG et une baisse des cotisations salariales. Deuxième mesure : "Nous ne toucherons pas à la fiscalité de l'épargne salariale. Aujourd'hui, cette épargne salariale n'est pas fiscalisée à l'impôt sur le revenu. Nous ne toucherons pas à cela", annonce Bruno Le Maire sur RTL.

Troisième mesure annoncée par le ministre de l'Économie : "À partir de 2019, parce qu'il faut inscrire cela dans le temps long, nous aurons une bascule du Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en allègement de charges directes. Qu'est-ce que ça va produire ? Cela va produire une plus grande profitabilité pour les entreprises et ça va augmenter la réserve de participation pour les salariés. C'est-à-dire la part du bénéfice qui va aux salariés parce qu'ils ont bien travaillé et qu'ils se sont engagés pour l'entreprise (...) Nous estimons que cela représente environ un milliard d'euros qui seront redistribués directement aux salariés. Une économie qui marche, c'est une économie qui innove et investit. C'est pour ça que nous baissons l'impôt sur les sociétés en 2018, mais c'est aussi une économie qui récompense les salariés pour leur travail. C'est comme cela que l'on fait la transformation en profondeur de notre économie".