publié le 07/07/2017 à 17:24

Il joue cartes sur table. Homme de l'ombre aux liens étroits avec la "Françafrique" et en particulier Omar Bongo, le nom de Robert Bourgi s'est révélé au grand public lors de la campagne présidentielle. Mi-mars, la presse apprend qu'il a offert pour 13.000 euros de costumes de luxe à François Fillon, déjà empêtré dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs touchant sa femme et ses enfants. Deux mois après l'échec du candidat des Républicains, le sulfureux avocat franco-libanais confirme avoir été à l'origine du scandale.



Dans une interview accordée à l'émission Complément d'enquête, diffusée jeudi 6 juillet sur France 2, Robert Bourgi confie qu'il a "appuyé sur la gâchette" pour plomber la campagne de son ancien "ami". Pourtant, les deux hommes étaient auparavant très proches.

Tout en ne manquant pas de souligner qu'il "n'a jamais vu" François Fillon régler une note, au moment d'évoquer de façon acerbe un petit-déjeuner au Ritz, l'homme explique avoir été piqué au vif. La faute à un SMS auquel l'ancien premier ministre n'a pas répondu après sa victoire à la primaire de la droite.

François Fillon a été ignoble avec Sarkozy Robert Bourgi





"Je lui envoie un texto : 'Cher François, j'aimerais bien passer cinq minutes avec toi pour te féliciter de vive voix et boire une bonne bouteille'. Aucune réponse", s'indigne-t-il. Quatre mois plus tard, il rappelle François Fillon. "Je dis, 'François , je ne comprends pas ton silence'. Il me dit : 'J'ai la tête sous l'eau, je n'ai pas le temps de te de voir'".



"Je me dis comment cet homme peut-il se comporter avec moi comme ça ?", s'émeut alors Robert Bourgi qui avance toutefois une deuxième raison à cette attaque politico-médiatique. "Il a été ignoble avec Sarkozy", s'insurge celui qui racontait à l'ancien président le contenu de ses entrevues avec François Fillon. Ainsi, dit-il, "qui touche à Sarkozy me touche". Enfin troisième raison : le renoncement de la promesse de retrait de candidature en cas de mise en examen dans l'affaire du "Penelope Gate". "Ça ne je l'accepte pas", clame celui qui aura donc contribué à la chute du favori de la présidentielle au début de la campagne.