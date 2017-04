et La rédaction numérique de RTL

publié le 14/04/2017 à 00:59

Le groupe de cliniques privées Elsan, qui compte pas moins de 83 établissements en France est en train de se convertir au numérique. "On essaye de répondre à une problématique très clairement exprimée par beaucoup de nos patients, qui est une problématique d’accompagnement en dehors de la clinique", Xavier Boutin, responsable innovation chez Elsan, "avant d’être hospitalisé ou après avoir été opéré, à domicile, les gens se sentent seuls".



Pour remédier à ce "manque d’informations, de lisibilité sur leur parcours", le groupe Elsan a créé une application pour prodiguer "des informations sur ce qui les attend". Il cite par exemple l’application Maternity, qui permet "d’accompagner les mamans pendant leur grossesse et après l’accouchement". "On a dans toutes nos maternités, une référente 'materniteam' qui est là pour les accompagner, qui est épaulée par une application digitale", explique Xavier Boutin, "il y a toutes les choses à ne pas oublier comme la check-liste de la valise maternité".

Mais les services numériques imaginés par le groupe Elsan ne se cantonnent pas uniquement au médical stricto sensu : "on propose des services médicaux et moins médicaux, ça peut être aussi des services de la vie pratique, des livraisons de repas, tout ce qu’on peut imaginer de pratique quand on rentre d'une opération". 65% des patients utilisent déjà ces nouveaux services dans les établissements test du groupe de santé.